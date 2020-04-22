敦睦艦隊傳出有官兵到館內5樓Mo-Mo-Paradise壽喜燒餐廳用餐，南紡購物中心20日為此休館消毒1天，台南市長黃偉哲今天專程前往關心餐廳消毒清潔狀況，南紡購物中心強調，將持續為各項防疫工作盡力，讓每位顧客都能安心購物及用餐。

黃偉哲今天親自蒞臨南紡購物中心關心館內防疫狀況，入館後沿途仍不忘為購物中心同仁鼓勵打氣，並前往Mo-Mo-Paradise壽喜燒實地了解店內狀況，同時也和購物中心總經理廖孟省於店內用餐，以實際行動希望讓民眾安心，相信館方防疫措施絕對能讓消費者放心購物。

南紡購物中心全力配合台南市政府防疫措施，20日全館休館一天，除了台南市政府環保局派員前來進行消毒作業外，也與專業消毒團隊合作進行全館消毒工作，作業時使用符合政府規定的防疫等級TIMSEN消毒劑，針對本館各樓層、店櫃、走道、廁所以至扶手、門把及按鍵等，每個空間及細節皆完成徹底的消毒工作。 為落實防疫作業，南紡購物中心2月便展開「南紡安心 顧客安心」防疫措施，除了在各大入口處架設紅外線熱像儀外，更有保全手持額溫槍協助量測入館顧客體溫，全體員工出入館內時也須量測體溫，做好健康自主管理。

全館除了對公共區域加強消毒外，也針對手扶梯、出風口、館內店櫃及停車場定時進行空噴消毒作業。美食街客席及餐廳也在排隊動線貼上「保持社交距離」警語，出入口、服務台及各樓層共設置35個酒精消毒機，希望透過全方面防疫措施，為消費者打造一個安心購物環境。

(中時 )