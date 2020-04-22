京東22日宣佈，京東小程式開放平台正式發佈，誠邀各行業商家入駐，為用戶提供一站式的優質服務體驗。根據《證券時報》報導，京東小程式打通京東APP、京東金融APP、京麥APP等多個APP平台，覆蓋家電、數位、母嬰、汽車、體育、教育、智慧家居、酒店等眾多場景。

(旺報 )

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