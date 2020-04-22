京東小程式平台發佈 打造商家開放生態 23:172020/04/22 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 京東22日宣佈，京東小程式開放平台正式發佈。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 京東22日宣佈，京東小程式開放平台正式發佈，誠邀各行業商家入駐，為用戶提供一站式的優質服務體驗。根據《證券時報》報導，京東小程式打通京東APP、京東金融APP、京麥APP等多個APP平台，覆蓋家電、數位、母嬰、汽車、體育、教育、智慧家居、酒店等眾多場景。 (旺報 ) #app #程式 #平台 #開放 #汽車 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊 車市不振 汽車板廠Q1低迷 04:102020/04/20 產業．科技 《電腦設備》宏碁雲架構免費提供中小企業勒索病毒風險檢測 10:342020/04/20 財經 和泰汽車總裁蘇燕輝辭世 享耆壽93歲 11:042020/04/20 財經 《汽車股》和泰汽車總裁蘇燕輝逝世 享壽93歲 11:252020/04/20 財經 台灣汽車業霸主推手 和泰集團總裁蘇燕輝逝世 11:502020/04/20 財經 明尼蘇達超級計算研究所借助輝達GPU 加速創新 13:162020/04/20 財經 汽車大老蘇燕輝辭世 享年93歲 04:102020/04/21 財經要聞 化危機為轉機 國產車廠盼降零件關稅 04:102020/04/21 財經要聞 人物側寫－蘇燕輝圓大汽車廠夢 30年不晚 04:102020/04/21 財經要聞 大陸新能源車免徵車輛購置稅將延長兩年 17:512020/04/22 財經 兩岸熱門新聞 強制性統一議題 浮上檯面 - 兩岸要聞 - 中國時報 入境北京廈門隔離21天、廣西28天 台商嘆隔離到懷疑人生 - 兩岸 - 旺報 傳金正恩病危 陸外交部回應 - 兩岸 - 旺報 推倒重建／自由行、陸生來台喊卡 ECFA或中止！520若無善意 陸擬重建兩岸關係 - 焦點新聞 - 旺報 兩岸進出口歸零 台經濟恐邊緣化 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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