美國總統川普上周宣布三階段重啟因新冠疫情停擺的美國經濟，南部幾個州的州長已採取行動，搶先讓部分商業活動解封重新開張。但仍有其他人擔憂，尚未擴大篩檢病毒的情況下就貿然解除封鎖，恐將引爆第二波疫情。

即便州內有幾位市長反對州長新發布的解封令，喬治亞州的健身房、保齡球館、理髮廳等非必要商業，最快將於24日周五重新開業。南卡羅來納州部分零售商早已恢復營業，田納西州大部分郡縣的商家應可在5月1日開門做生意。

佛州、阿拉巴馬州、密西西比州等其他南部州的州長，則仰賴白宮疫情特別小組指示他們下一步。紐約州長庫莫（Andrew Cuomo）表示，紐約州就算最終重啟商業活動，恐怕也會隨地區而異，因商家受疫情重創的程度不一。

紐約州、加州、賓州與麻州已於4月延長居家避疫令，還有許多州仍致力於擴大病毒檢測及追蹤接觸者的團隊。

多位官員警告，沒有廣泛篩檢病毒的情況下，過早重啟經濟恐引爆另一波感染高峰。公衛專家要求各州州長留意重啟經濟的指導方針，包括至少連續14天新增病例數下降，具備強大的病毒檢測機制，還要有充分的醫療照護容量。

跨黨派的全國州長協會（National Governors Association），22日自行發表重啟經濟計畫，但基調偏向保守審慎。報告中說:「貿然恢復經濟活動，恐讓各州再度陷入危機模式，害醫療體系超載，迫使州政府恢復嚴格的社交距離措施。疫情引發的負面經濟後果將因此重演，削弱社會大眾信心，加劇經濟衰退，拖延經濟復甦時間。」

美國總統川普聲稱疫情高峰期已過，16日喊出要分三階段重啟經濟，但他因新冠病毒篩檢不夠普及持續挨批。川普反擊稱檢測是州政府的責任，不過聯邦政府會與各州州長合作。截至周二美國確診人數破82萬，44,845人被新冠肺炎奪命。

(工商 )