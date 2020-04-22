提振受疫情重創經濟 土耳其央行調降利率4碼 20:392020/04/22 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為提振受新冠肺炎重創的經濟，土耳其央行周三一口氣將基準利率調降4碼，從9.75％下調到8.75％。該央行表示，受疫情肆虐，土國經濟活動自上月中旬以來已有轉趨低迷跡象。加上受到近來原油與金屬等商品價格持續下滑，通膨未來數月恐較預期疲弱，也是促使土國央行決定調降利率的另一原因。 (工商 ) #提振 #重創 #調降利率 #央行 #土耳其 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情重創歐美經濟 4月PMI估再下探 04:092020/04/19 財經要聞 中東最多 土耳其確診破8萬 04:102020/04/20 國際大事 警察被塑膠 重創公權力 04:102020/04/20 社會新聞 央行發布兆豐銀行續任「外幣結算平台」美元清算行 17:452020/04/20 財經 《經濟》央行嚴宗大：台商在陸復工後的訂單才是關鍵 17:392020/04/20 財經 新冠肺炎重創日本出口 00:082020/04/21 財經 央行嚴宗大：台灣不會負成長 明年可望U型成長 04:102020/04/21 財經要聞 若疫情嚴峻 央行：紓困融通專案可加碼至4000億元 20:222020/04/21 政治 負油價出現 新興亞洲基金受惠大 04:102020/04/22 投資理財 【泰公開講】劉泰英：提振消費 應拋開政治偏見 07:342020/04/22 政治 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 想V彈難…美經濟衰退多嚴重？ 45名專家揭殘酷事實 - 財經 崩跌是假象？專家曝明年美股更凶猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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