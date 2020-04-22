為提振受新冠肺炎重創的經濟，土耳其央行周三一口氣將基準利率調降4碼，從9.75％下調到8.75％。該央行表示，受疫情肆虐，土國經濟活動自上月中旬以來已有轉趨低迷跡象。加上受到近來原油與金屬等商品價格持續下滑，通膨未來數月恐較預期疲弱，也是促使土國央行決定調降利率的另一原因。

(工商 )