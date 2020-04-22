蔡英文總統今早為敦睦艦隊染疫案道歉，綠委趙天麟質詢時重批艦隊長陳道輝少將講得哭哭啼啼的，「不是男子漢」。國民黨臉書粉專今發文，指責民進黨一面開記者會道歉，一面侮辱國軍、推卸責任，兩面手法只為算計，不為全民；國民黨呼籲民進黨立刻停止對基層官兵的獵巫行動，並進行第一線作戰部隊的普篩，確保國軍戰力。

國民黨指出，請民進黨政府停止對基層官兵的獵巫行動！確保國軍戰力，讓全國能過平安渡過此次疫情才是本務！基層官兵站在防疫的最前線，疫情爆發初期，全體國軍投入防疫工作，兢兢業業全民都看在眼裡，防疫的成果，是軍民共同努力的成果。

敦睦艦隊事件爆發後，蔡英文第一時間出面批評國軍，要求國軍道歉檢討，把肩負三軍統帥的責任推得一乾二凈，直至今日才承受不住輿論壓力，出面道歉，充分證明蔡英文政府的行事作風就是「有功從高層開始獎勵，有過從基層開始處罰！」

更令人氣憤的是，民進黨立委趙天麟在質詢時痛批，「艦隊長陳道輝講得哭哭啼啼的，他不是男子漢。」

國民黨強力譴責民進黨，哭哭啼啼就不是男子漢，這種八股觀念，強加在我們的基層國軍身上，軍人在前線為國人流血，為什麼不能流淚？

「小編真的沒看過更廉價的道歉了。」國民黨在臉書粉專說，民進黨一面開記者會道歉，一面侮辱國軍、推卸責任！兩面手法只為算計，不為全民。國民黨呼籲民進黨立刻停止對基層官兵的獵巫行動，並且進行第一線作戰部隊的普篩，確保國軍戰力，讓全國能過平安渡過此次疫情。

(中時 )