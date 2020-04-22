國家運動訓練中心「能量傳遞點名」今天輪到田徑男子標槍「黃金右臂」鄭兆村，教練薛聖融微笑幫他舉牌的樣子相當可愛，另一位男子標槍好手黃士峰、女子標槍選手張竹，則擔任提問小天使。

對於東京奧運延期一年，鄭兆村表示，原本已經準備得差不多了，不過又要再延期一年讓他有點遺憾，「但還是有多一年的準備時間，我會繼續努力！」

鄭兆村並說，目前在國訓中心的訓練生活和疫情之前沒什麼差別，畢竟國訓中心防疫措施做得好，他也盡量減少出門次數，如果有什麼問題再請教練幫忙，也感謝第一線的醫護人員跟醫生、無條件貢獻的口罩製造商及所有為對抗疫情付出的人，希望一起度過這次考驗。

鄭兆村去年5月就拿到東京奧運參賽資格，世界田徑總會主席柯伊（Sebastian Coe）3月底宣佈，儘管東京奧運從今年延到明年舉行，目前約50％的選手已經拿到參賽資格，一定會保留他們的參賽權益，剩下選手也希望最快今年8到10月的資格賽就能確定名單，讓選手及早安心備戰。

(中時 )