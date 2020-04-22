疫情肆虐全球，外貿協會於上半年主辦的台灣國際專業展陸續宣布延期或停辦，因應防疫期間實體展覽無法如期舉辦，各參展商跨國拓銷及國際採購需求殷切，外貿協會為其主辦上半年延期展續展參展商規畫推出一系列整合式線上服務，精準媒合買主及參加延辦展的廠商，使參展廠商不漏接全球商機。

外貿協會針對如「台北國際自行車展」、「台北國際體育用品展」、「台北國際汽車零配件展」、「台北國際車用電子展」、「台北國際機車產業展」、「台北國際電腦展」、「台灣國際美容展」、「台灣國際醫療暨健康照護展」、「台北國際食品展」、等17項展覽續展參展商推出五大整合式線上服務：首先是2D與VR線上展。針對受疫情影響延後辦理的展覽，貿協將建置「2D線上展專區」，協助廠商建立電商門戶、數位型錄，於展覽原展期首日上線，同時將展場互動移植至線上平台，線上展內建買主線上下單功能，突破時間與場域限制，迅速完成採購交易，預計建置17個線上展，並透過台灣經貿網及台灣國際專業展網站進行雙網行銷。

同時，2020年Taipei Cycle d＆i awards台北國際自行車展創新設計獎與TaiSPO All Star awards創新產品獎得獎作品則預定於5月15日首次推出VR線上展，透過VR 360度展示讓買主更清楚掌握優質參展商產品細節。

第二，線上採購洽談會。因應各類實體採購洽談會無法舉辦，貿協轉型辦理「線上採購洽談會」，透過外貿協會63個駐外單位擴大洽邀全球買主參與。「台北國際汽車零配件展」三展線上採購洽談會已於16日首發辦理，「台北國際自行車展」及其他展覽的線上採購洽談會場次將於5到6月接棒登場，預計辦理5場線上採購洽談會，加值服務參加延展的參展廠商，精準媒合供需夥伴。

第三，線上國際研討會。疫情衝擊過後，業者如何加速調適所屬產業在目標市場的變化將是重要課題。貿協將鎖定汽車零配件、食品、自行車及ICT等台灣4大主力出口產業舉辦線上論壇，邀請歐、美及東南亞產業專家，以在地角度分析該產業在目標市場所受的衝擊及機會，並同時推廣台灣國際專業展，預定於5到6月在台灣國際專業展YouTube頻道、相關展覽官網及社群平台播出。

第四，線上新產品發表會。針對台灣中小型參展商原訂於展中發表的新產品，因展覽和實體活動取消，必須尋覓其他發表管道的需求，貿協也聽到了，將邀集自行車、體育用品展、汽配展三展、電腦展、美容展、醫療展參展廠商錄製新產品發表，將在台灣國際專業展YouTube頻道、相關展覽官網及社群平台播出，並廣邀國際買主觀賞，協助參展廠商宣傳不因疫情而中斷。

第五，線上專業展系列報導。展覽國際宣傳也不因疫情干擾而停下腳步，貿協選定自行車、汽車零配件、機械、醫療及資通訊共5大產業領域，與媒體合作製作深度線上分析報導，邀請產業專家剖析產業趨勢及台灣在此次疫情中的挑戰與機會，配合各項展覽亮點及最新訊息，協助參展廠商同步掌握產業及展覽最新動態。

(旺報 )