台灣證交所表示，近日原油相關ETF淨值大幅下滑並連續出現50％以上溢價，其中正向兩倍的ETF淨值甚至已跌至1元以下、溢價幅度曾高達500％，投資人應特別注意這類ETF淨值過低、溢價過大的風險。

近期全球金融市場受新冠肺炎疫情衝擊而波動加劇，國際原油也因需求大減、庫存攀升導致價格一再重挫，行情波動下，證交所上市連結原油期貨的ETF備受投資人關注，以元大S＆P原油正2(00672L)為例，今年以來日均成交值達19.37億元（統計至4／21），較2019年增加146％。

證交所表示，當ETF大幅溢價時，投資人在次級市場用市價買進偏離淨值的ETF，須承受較大的價格波動風險，除可能在溢價收斂的過程中遭受損失外，若市況不如預期，ETF淨值持續趨近於零致使基金無法經營時，依契約規定面臨清算下市，以淨值來結算後投資人極可能損失投入的全部本金。

證交所表示，期貨與槓桿反向ETF漲跌波動較大，為提醒投資人注意評估交易風險，近期已將部分原油相關ETF列為「處置有價證券」。證交所強調，投資人交易前應審慎考量自身財務能力及經濟狀況，並應詳閱公開說明書及發行公司網頁上之資訊，確實了解商品特性以及市場風險、匯率及折溢價等相關風險再行交易。

(旺報 )