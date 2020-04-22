美國密蘇里州的總檢察長向聯邦法院提起民事訴訟，指控中國大陸出現新冠病毒疫情，造成該州的經濟損失。在北京，大陸外交部發言人駁斥這一指控，稱這個控告無效，缺乏任何事實，或法律依據。

路透社報導，密蘇里州總檢察長艾瑞克·施密特（Eric Schmitt）向聯邦法院提起的民事訴訟，認為密蘇里州及其居民，因新冠病毒遭受數百億美元的經濟損失，向中國大陸尋求現金賠償。

共和黨籍的施密特在一份聲明中說：「中國大陸政府對於COVID-19的危險性和傳染性不誠實，打壓舉報人，並沒有阻止這種疾病的傳播....因此他們必須為自己的錯誤出面負責。」

大陸外交部發言人耿爽表示，密蘇里州的控告無效，而且大陸在1月3日就向國際通知疫情。(圖/美聯社)

該訴訟還指責大陸官方「屯積口罩和其他個人防護設備」，使疫情惡化。

同樣也是共和黨人的美國總統川普，在早些時候，曾經對大陸國家主席習近平的疫情應變表示過讚賞，但是當疫情向外蔓延，從歐洲到美國以後，他的態度就改為指責了，而且許多用詞還相當重口味。

比如他和其他美國高級官員，曾經故意將COVID-19稱為「Chinese virus」，在最近幾天仍加重批評力度，言詞暗示中國大陸故意讓新冠狀病毒傳播出去。

這是在美國的第一起向中國大陸提告的行動，其他美國企業主也可能向美國法院提起類似訴訟。

不過，國際法專家認為，這種做法應該是無效的，芝加哥大學國際法教授湯姆‧金斯堡( Tom Ginsburg)說，在國際法上，國家有「主權豁免」(sovereign immunity)的地位，所以美國法院對國家的起訴是無效的。

金斯堡說，他認為最近針對中國大陸的一系列指控，其實是政治動作，為共和黨在11月的選舉拉抬氣勢。

金斯堡直言：「我們看到很多人在政治權利上針對中國大陸，其實是掩蓋美國政府自身的錯誤。」

川普最初對忽視病毒的嚴重性，然而到本周二，COVID-19已經感染近30萬名美國人，造成4.3萬人病逝。

社會影響也很巨大，迫使各州州長宣布商店與服務業不准營業，社交活動要暫停，在人們無法工作，收入銳減的情況下，在過去一個月中，2200萬人尋求失業救濟，創下歷史紀錄，而且何時停止還不知道。

大陸外交部發言人耿爽被問到此問題時表示，中國大陸不受美國法院管轄，而且早在1月3日以後，中國大陸都有向美國提供了疫情的最新消息。

耿爽在周三的每日簡報中，談到密蘇里州的控告案時說：「這種訴訟不利於美國國內的防疫工作，也與國際合作對抗疫情是背道而馳的.....美國聯邦法院應該做決定，是直接駁回。」

(中時電子報)