大陸國務院總理李克強22日主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議指出，當前國內個別地方聚集性疫情又有發生，個別地方出現醫院交叉感染，要盡快阻斷傳播途徑，盡快補上防控短板漏洞，尤其要嚴防醫院感染風險；在常態化防控中全面推進復工復產達產和經濟社會秩序恢復。

會議稱，要根據境內外疫情新情況新問題，突出重點做好精準防控，認真查找、加固防控薄弱環節，堅決防止疫情反彈。要在防控措施到位前提下，提高企業復工達產水平，有序推進生活服務業復業復市、學校復學。

會議稱，做好常態化防控要加快提升檢測能力，大規模開展核酸和抗體檢測，這既有利於精準防控、維護群眾健康，又有助於人員合理流動、推動全面復工復產。國務院聯防聯控機制要抓緊調整優化疫情風險等級確定標準，以更精準反映各地區風險狀況，適應常態化防控需要。

會議強調，要加強和完善邊境口岸疫情防控工作，分不同情形制訂應對預案。加大對邊境城市疫情防控人員和影像學檢查、醫療救治等硬件設備及其他防疫物資統籌調配和支持力度。深入開展國際合作，加強防疫醫療物資市場和質量監管，對防疫醫療物資援外和出口提供通關便利。

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