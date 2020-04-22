葉欣眉3月12日剛迎接30歲生日，被問到桃花，她笑稱年前「國師」唐綺陽才剛幫自己算姻緣，「ipad一路滑到2028年還沒看到人，老師說唯一有機會的是，對方是一位讀書人，於是朋友推薦我去國際書展晃晃，結果今年書展開幕從2月延到5月，3月中還確定停辦，我都要哭了。」可說是疫情擋桃花的另類受災戶。

新冠肺炎疫情嚴峻，葉欣眉因年後沒安排活動，工作影響較少，目前僅校園演講延期，她笑喊：「這時候對我人生衝擊最大的，應該是桃花吧！」不過書展為避免群聚感染而取消，她也認同，「來日方長，目前還是防疫第一啦！」邁入30歲的她已設定好目標，「想讓我的螢幕形象隨著年齡成長，給觀眾多點信任與知性，將搞笑變成有共鳴的幽默，成為有溫度的聰明人。」

葉欣眉曝疫情擋桃花。（資料照片）

葉欣眉分享自己的生日願望，「有感今年不是很平順的一年，名人驟逝與疫情影響，大家身心靈多少受點折磨，衷心希望親友都能平安順利。」而與謝怡芬（Janet）一起主持的公視節目《旺來西瓜仙拚仙》第二季24日開錄，而她去年底跟師父胡瓜合拍的手遊廣告，近日廠商也幫她創建人物正好上線。

(中時 )