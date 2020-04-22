國家運輸安全調查委員會今天舉行普悠瑪事故補強調查記者會，運安會表示，從車速比對，顯示列車在事故點車速高達時速140公里，遠超過彎道規定時速65公里。超速到如何情況，責任在誰？應該明朗了。桃園市議員王浩宇回憶事發初期，前時代力量立委黃國昌稱司機完全沒錯、都是台鐵的錯，結果臺灣的弱智民粹，可以把責任最重大的人，洗成最可憐的受害者。可悲。

台鐵第6432車次普悠瑪號，2018年10月21日出軌，造成18人死亡事故，國家運輸安全調查委員會今（21）日公布事實資料報告，顯示列車出軌前，列車車速高達時速140公里，遠超過彎道規定時速65公里，即便司機意識到狀況時，要降速已來不及。

王浩宇在臉書表示，新馬站速限是85公里，結果現在所有證據都顯示，普悠瑪翻覆前的時速是140公里，這是超速65%耶！這麼嚴重的超速，司機都沒錯？

王浩宇指事件發生時，黃國昌、時代力量帶風向到司機完全沒錯、都是台鐵的錯。我相信就算調查報告出爐，時代力量還是會堅持把所有問題都推道台鐵、交通部頭上。

王浩宇指出，這件事其實很簡單。你當火車司機的人，就算介面設計有問題，無論如何也不該無視85公里與140公里的差別。

就像通過平交道一定要先停看聽，注意是否有火車通過；無論警示器是否故障、遮斷桿是否放下、是否有障礙物偵測裝置，闖平交道的絕對有錯一樣。

最後，王浩宇批評「臺灣的弱智民粹，可以把責任最重大的人，洗成最可憐的受害者。可悲。」

(中時電子報)