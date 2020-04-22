海軍敦睦遠航艦隊返台後官兵確診新冠肺炎，投下震撼彈，109敦睦支隊長陳道輝少將遭國防部懲處調職，陳道輝事後接受立委電話質詢時，哽咽表示自己用生命擔保絕對沒有隱瞞，卻遭綠委趙天麟酸「哭哭啼啼不是個男子漢」。對此筆名「人渣文本」的大學教授周偉航在臉書挖出趙天麟黑歷史，指出趙天麟當初還哭得更大聲。

趙天麟痛罵陳道輝隱匿疫情，避重就輕，答詢時還哭哭啼啼，不是男子漢。周偉航對此PO文「隠匿是一回事，但說人家哭哭啼啼，呃，同婚立法的時候，你趙公天麟不也哭哭啼啼說教會壓力很大？」

原來去年5月立院在審理同婚法案時，民進黨內部出現分歧，挺同的段宜康提議要黨紀處分跑票立委，當時反同的趙天麟在議場中一度哽咽，稱自己受到黨與教會的雙重壓力，教會更認為他是背叛者，壓力真的很大。

網友也紛紛留言酸「只許自己哽咽，不許別人哭哭」、「要指責海軍可以，但不要羞辱軍人」、「這廝當立委真的母湯」、「國家的軍隊被立委諸公踐踏」、「沙文主義，為什麼男子漢不能哭」、「哭到天麟蓋都快翻起來」、「慘，小周老師台灣價值又要歸零了」、「哭哭自助餐」、「這咖常常當民進黨豬隊友」。

(中時電子報)