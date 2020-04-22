2019年度綜合所得稅結算申報，5月1日起受理，因適值新冠肺炎疫情期間，為減少群聚感染風險，中區國稅局長宋秀玲22日呼籲納稅義務人，多利用網路報稅，加上今年行動支付，又增加支援繳稅功能APP，方便納稅人報稅與繳稅；同時，納稅人自行辦理網路申報或稅額試算服務確認者，即可參加抽獎，頭獎5萬元。 至於今年支援行動支付繳稅APP業者，除台灣行動支付、八大公股行庫網銀APP、ezPay簡單付，及i繳費之外，又新增包括玉山Wallet、高銀行動e點通、三信商銀三信行動Plus，及永豐銀行「豐錢包」等APP，讓支援行動支付業者更普及，方便納稅人在家掃碼繳稅。其中，使用「台灣Pay」繳稅，就有機會抽中汽車、現金或百貨禮券等大獎。

今年報稅期間自5月1日起至6月30日止，因適值疫情期間，中區國稅局為避免人潮擁擠，危及報稅民眾健康，籲請民眾多利用稅額試算線上及語音回復，自行辦理網路申報，盡可能減少至國稅局辦公處所申報，以減少群聚感染風險。

中區國稅局在中部五縣市，共計19個報稅服務據點，提供「線上即時顯示等候人數及線上取號」服務，報稅民眾可在家先取號，視叫號進度再出門，減少現場等候時間，讓群聚少一點，安心多一點。

中區國稅局為避免群聚感染風險，各申報現場，採因地制宜，分設「所得查調區」、「網路申報區」、「愛心報稅區」、「申報收件區」及「稅額試算服務區」等報稅專區，並實施總量管制，依照會場大小及安全社交距離估算，管控進入會場的民眾人數，另在戶外通風處，亦設置等候區，供民眾等候。

中區國稅局今年更創新運用顏色提醒功能，在取號畫面上，新增「紅、黃、綠小方塊」，當報稅據點等候人數底色為紅色時，表示預計等候需1小時以上；黃色表示預計等候30分鐘至1小時，綠色則預計等候30分鐘以下，民眾運用該網頁即可得知目前各報稅現場的等候時間，評估何時前往辦理申報繳稅。

(工商 )