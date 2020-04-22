防疫期百貨業為搶外食商機，爭相推出便當外賣！新光三越信義新天地攜手區內四個館、40個美食品牌、百款，每日銷售出5000個便當，預計月銷超過1.5萬個。

新光三越信義店「便當大軍」包括香堤大道推出「來速購便當快餐車」，超過10家品牌紅豆食府、金爸爸、欣葉台菜、麻膳堂、魚鮨、OCEAN BOX、MUJI CAFE等，將便當直接包裝好，讓顧客直接選購就能帶走；而超過22家米其林餐廳、餐酒館則首度推出便當販售，還有員工才能享用的隱藏版美食。

新光三越信義新天地指出，3月已經先針對店內員工搶先開賣，單月即銷售約8000份以上。此波段開放參與品牌中，有超過一半（22家）為首次販售便當，部分餐盒原本僅針對員工販售，未來也將針對顧客全面開放，搶攻「便當商機」。

星級美食包括180元可吃到和牛咖哩飯、130元可享欣葉台菜雙主菜便當，另外包括添好運、WILDWOOD、和牛料理樂軒PREMIUM等亦推出平價便當，而餐酒館有小後苑、CHAMBISTRO與PACKIE等，更是首次推出200元起精緻料理便當，亦讓信義區每日超過5萬上班族人口趨之若騖。

(工商 )