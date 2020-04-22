富邦悍將迎戰統一獅，兩隊都派出洋投擔任先發，不過跨季8連敗的悍將洋投伍鐸仍不穩定，先發僅2局就被敲5支安打、失5分提前退場，獅隊靠蘇智傑全壘打先馳得點，以及3、5兩局攻下大局，5局結束以9比4領先悍將。

統一獅首局面對伍鐸，陳傑憲率先敲安，隨後蘇智傑炸裂，敲出2分炮助獅隊先馳得點。

2局下半高國麟、戴培峰敲安，隨後李宗賢補上安打，帶有1分打點，悍將追至1比2。

3局上半陳傑憲敲安後，伍鐸連對林安可、蘇智傑投出保送，陳鏞基在無人出局、滿壘時，敲出安打帶有2分打點，伍鐸此局沒解決任何人次就退場，由蔡明晉接手，讓鄧志偉敲出雙殺打，不過三壘跑者趁機回本壘得分，獅隊此局攻下3分，以5比1領先。

4局下半悍將反攻，林益全以陽春炮吹起反攻號角，高國麟、林哲瑄雙雙安打，二、三壘有人時，張正偉穿越安打帶有2分安打，此局追回3分 。

5局上半獅隊林安可三壘安打開始有攻勢，蘇智傑保送後，陳鏞基擊出館地球遭刺殺，不過林安可趁機回本壘得分，隨後鄧志偉獲保送，悍將換投范玉禹，接著林靖凱、林祐樂雙雙安打將攻勢串聯，此局再攻4分，以9比4大福領先。

統一獅林安可（右）敲出三壘安打帶起攻勢。（鄭任南攝）

富邦悍將先發投手伍鐸2局失5分退場。（鄭任南攝）

統一獅先發洋投洛奇。（鄭任南攝）

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