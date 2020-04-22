楊鎮浯縣長說明提案，請求中央大力支援。（縣府提供）

曾文生次長表示，金門縣政府提出的相關議題均屬合理且有實際需要。（縣府提供）

金門縣長楊鎮浯率縣府團隊跨海赴台，就自來水、水資源、海岸侵蝕與大膽島納入台電供電系統，向經濟部爭取預算逾新台幣15億元，期待全力抗疫也不中斷地方建設，讓金門本島到離島持續大步往前走。

楊鎮浯21日率縣府建設處長文水成、觀光處長丁建剛、工務處長許鴻志、行政處長陳祥麟、自來水廠廠長張武達與縣長辦公室主任陳志斌赴經濟部，與政務次長曾文生討論金門地區自來水、水資源、海岸侵蝕管理與大膽島納入台電供電系統等民生基礎議題，爭取預算支援建設。

縣府指出，「金門自大陸引水計畫」及「金門自來水擴建計畫第1期」已由自來水廠墊支近15億元，估計5年水廠需支應的預算高達20餘億元。縣府為解決資金籌措問題，自2017至2018年向財政部地方建設基金貸款申貸約10.6億元，但經濟部每年的差價補貼額度有限，且受限於財政部還款期限僅有5年，導致水廠財務周轉困難，希望經濟部「專案」籌編預算，協助縣府墊支費用，並協調財政部同意展延還款期限至20年以上，以解決水廠財務問題。

縣府也請求經濟部協助推動「金沙溪及前埔溪水資源開發計畫」共14.85億，以強化金門整體供水能力。同時建議針對因新冠肺炎影響營運的產業與事業用戶，協助減輕水費負擔，獲同意支應需用經費約1000萬元。

縣府也請求經濟部協調內政部協助改善金門8處海岸侵蝕點，並將去年3月正式開放觀光的大膽島供電設施，納入台灣電力公司供電系統。

曾文生次長表示，金門縣政府提出的相關議題均屬合理且有實際需要，將由水利署優先撥付2019年水費差價補貼，並協調財政部延長地方建設基金還款期限。同時由水利署與河川局協助就改善7處海岸海岸侵蝕點，研擬相關防護作為。

曾文生特別提到，金沙溪及前埔溪治水工程涉及民生建設，經濟部將從整體改善計畫與前瞻2期計畫中找經費，一定會全力協助縣府。

至於大、二膽島台電供電部分，涉及電業法與規章規定，目前軍方、海巡、縣政府、警政人員的用電全屬公務執行需要，將由台電先協助掛智慧電表，了解用電狀況後，再討論後續處理方式。

(中時 )