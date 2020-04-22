「曾經有1600萬個口罩擺在這個國家面前，但它卻不懂得珍惜！」。這或許就是英國化學公司EcoLogix的老闆舒斯特（Volker Schuster）此刻最想表達的心情。

舒斯特向多家英國媒體爆料稱，他曾經向英國政府寫電子郵件，表示他手中能夠為英國醫護人員所需的口罩，至少提供1000萬隻。不過，在等待了8天後才接到英國政府的回應。這時他已經將訂單賣給其他出高價的國家了。英國衛報報導表示，舒斯特的遭遇並不獨特，事實上很多英國口罩供應商有類似的經歷。他們估計，短短一個月內，英國國家醫療服務體系（NHS）估計已經和1600萬隻口罩擦身而過。

然晟（Landcent）創始人帕布（Arun Prabhu）說他們在英國的合作夥伴聯繫了政府，但卻收到回信表示"3、4天後再和你聯絡"，但以後就音訊全無。 如果政府在3星期前回應他們的信件，英國前線醫護人員已經有600萬隻FFP2口罩可以使用了。

帕布說："我們已經向奧地利、義大利、德國、荷蘭與瑞典提供了近600萬隻口罩。"，"現在全球都缺口罩，英國政府如果不迅速行動，會失去許多獲得醫療物資的機會。"

英國衛生部長漢考克在今日的記者會上表示，他們正在加快處理來自企業的資訊，但需要挑選哪些企業符合條件。

(中時 )