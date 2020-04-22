官女臉書上有很多爆乳清涼照，在案發後已關閉。（本報資料照片）

23歲的官姓酒店妹，本月11日凌晨涉嫌酒駕撞死穆姓婦人逃逸，被檢方諭令10萬元交保後，隔天在母親的陪同下前往殯儀館向死者家屬道歉，上周又前往穆家下跪請求原諒。篤信基督教的穆父22日在調解委員會同意和解，僅要求官女支付3萬6000元的納骨塔費用。

據查，官女在母親的陪同下，與死者父親在南區調解委員會簽下和解書，在不包括強制責任險理賠下，官女支付3萬6000元購買死者的納骨塔塔位達成和解，穆父則拋棄民事其餘請求權，調解委員及穆父還提醒對方別再酒駕。

檢警調查，11日凌晨4時許，官女從住處駕車外出，先在保安路與金華路口撞毀停靠路邊的2輛汽車，接著又在海安路與尊王路口自後撞擊正在晨運的55歲穆婦後逃逸，但疑因慌張撞上美髮店，直到右前車輪脫落才停車。

事後，穆婦被送醫仍告不治，官女僅皮肉傷。由於官女的酒測值為0.5毫克，警方偵訊後依過失致死、公共危險、肇事逃逸罪嫌移送台南地檢署複訊，檢方諭令10萬元交保。

據查，上周官女由母親陪同前往穆家向穆父下跪道歉，穆父得知官母是單親，加上家中還有中度肢障的兒子需照料，恐怕無法負擔高額賠償，決定發揮基督徒的寬容原諒對方。

(中時 )