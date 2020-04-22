聶雲去年中送走最摯愛的父親，回想那段時間，他除了不捨還有更多感恩，「我爸住院好轉後曾回家幾天，我們有幾次很珍貴的對話。印象最深刻是，有一天大兒子說也想參與，祖孫三代一起聊，我一輩子都會記得那晚的對話」。他8歲時全家移民美國，24歲被挖角回台，他對家的記憶源於食物，豐饒味道及香氣在他心中勾勒成家的樣貌，支持他一路走來。

談到逝去的父親，聶雲直言：「現在還是不捨，真他X的痛，好痛。」去年父親臥病在床那段時間，他正好參與舞台劇《飲食男女》演出，戲裡扮演廚藝精湛的大廚父親，戲外則是一趟趟醫院的來回，「當時每晚排戲到11點，加上孩子放暑假，我都是一個晚上下戲到醫院陪爸爸聊到深夜，1個晚上回家陪孩子，如果有難得的半天休假，則是把孩子帶到醫院陪父親」。

聶雲談心中家鄉味。（羅永銘攝）

聶雲與父親在最後一年有過幾次深刻的「生命對話」，其中一次是大兒子也主動參與，「非常珍貴，這一切都是上天安排，我把握住這個對話，孩子也聽到爺爺跟爸爸的心聲。」他去年推出麵品牌「聶家味」傳承100歲外婆的好味道，聶爸也參與研發過程，當時給的評語就是「好吃」2字。

家鄉味對聶雲有特別意義，剛去美國的前幾年，家裡買不到麵食、燒餅，聶媽總是自己做，然後分送親友。外國學校沒蒸籠，聶媽廚藝藏巧思，把前晚的剩菜剩飯做成飯捲讓兒子帶便當，本來滿口嘲笑的外國同學，一嘗味道立刻愛上，在聶雲心中這就是家的味道，「懷念的是種溫度，在外頭有挫折，媽媽開冰箱把食物熱一熱，東西可能不豪華，但吃了很溫暖，可能勝過任何珍饈，這也是我品牌想走的方向」。

麵食對聶雲來說就是道地家鄉味。（羅永銘攝）

麵食對聶雲來說就是道地家鄉味，他以食物傳承情感，舌尖記憶的是滿滿溫暖，「做一碗麵跟一萬包麵程序不一樣，我的出發點不是做商品，而是因為喜歡在家請客，把好吃的東西跟朋友分享，單純就是想把小時候的那碗麵呈現給其他人。」聶家味推出後業績穩定上漲，目前也積極研發新口味中。而《飲食男女》則預計10月台中、12月高雄，明年1月台北加場演出。場地提供：Sultani Coffee

聶雲創立聶家味，傳承外婆的好手藝。（羅永銘攝）

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