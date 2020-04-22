(影片來源/YouTube/World of Tanks Asia/如遭刪除請見諒)

戰遊網（Wargaming.net）旗下遊戲《戰車世界》昨〈21〉日正式宣布即將邁入10週年，為歡慶這個重要的里程碑，將展開為期4個月的週年慶祝活動，包括一系列精彩的主題活動、經典回顧、任務，以及8月將登場的壓軸活動，保證讓玩家們驚喜連連。

在過去的 10 年裡，《戰車世界》發布過上千種功能，推出了數百項活動，釋出了11個國家以及600款車輛，吸引了全球1.6億名玩家註冊。多虧社群緊密團結的大力支持，《戰車世界》贏得了4項金搖桿獎，也基於社群對遊戲的熱情與奉獻，《戰車世界》達成了最多玩家同時登入大型多人線上遊戲伺服器的金氏世界紀錄。

《戰車世界》全球發行總監Max Chuvalov表示：「對於我和團隊而言，過去的10年我們不僅打造一款成功的遊戲，還見證了一個全球規模大家庭的誕生。我謹代表《戰車世界》團隊向這些年來持續支持我們的玩家表示衷心的感謝，你們一路以來跟隨著我們，一起經歷了遊戲開發的各個階段，也協助我們打造出遊戲史上最具影響力的大型多人線上遊戲之一。為了表達我們的謝意，我們準備了許多精彩的週年紀念活動作為獎勵，保證會讓你們驚喜連連並感到滿意。未來，我相信我們可以一起創造出更多美好體驗。現在就讓我們開始慶祝吧！」

4月21日起，《戰車世界》10 週年紀念將包含五個主題章節，各自都對應著在玩家心中留下印記的遊戲里程碑。

第1章節的活動將從4月21日進行到5月18日，活動期間玩家將有機會爭奪豐富的獎勵，並有機會獲得週年紀念幣。玩家可以透過遊戲內的週年商店使用週年紀念幣來兌換珍貴物品和獨家客製化要素。完成所有五個章節的玩家還能獲得傳奇美國IX階驅逐戰車T30的專屬 3D 風格作為獎勵。

另外，4月21日至4月28日，「公共聊天」功能將於第一章節短暫回到遊戲內，開放讓玩家於隨機戰鬥中與敵人以及隊友進行交談。

藉由推出時空扭曲、T30 的專屬 3D 風格、特殊任務及主題章節活動等一系列週年紀念活動，我們誠摯邀請所有玩家與我們一同慶祝《戰車世界》 10 週年紀念 ！

(科技)