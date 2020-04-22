汐止警分局橫科派出所警員於日前接獲勤務指揮中心通報：「在汐止區橫科路121巷口，有一名失智老婦迷失街頭，蹲坐在車水馬龍的車道旁，險象環生極需援助，請求警方協助」之案件。

員警獲報後，立即前往現場查看，到達現場後發現一名老婦無助的蹲坐於路邊表情相當無助，員警見狀立即上前關心，發現該名老婦患有失智的狀況無法清楚表達自己的年籍資料，身上亦未攜帶任何證件及金錢，員警考慮當時該處車流量大險象環生，於是先將老婦帶返所內休息，經詢問多時，仍無法查知，最後使用M-police人臉辨識系統功能比對查詢身分，方確認老婦身分，該老婦居住地點離派出所約5公里遠，為安全考量，便主動使用巡邏車護送老婦回家，老婦的家人見到警方暖心之舉，不斷的向員警致謝，多虧有警察及時的協助，才未造成憾事。

汐止警分局呼籲，若家中如有失智長者，應時常以拍照方式，記錄患者常穿之衣物與特徵等，並配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，或向社會局申請預防走失的「愛心手鍊」，避免家中長者在外走失，造成意外發生。

(中時 )