因應新冠肺炎疫情延燒，雲林縣台大醫院雲林分院防疫量能再升級，22日院方表示已引進「即時聚合酶連鎖反應儀」與「自動核酸萃取儀」，可提供新冠病毒核酸檢驗，快速掌握個案情況、提升雲林地區疫情監控與防疫量能。

台灣為加強新冠病毒疫情監測，本月2日起擴大社區採檢對象，台大雲林分院為提升診斷能力並適時調高應變措施，引進「即時聚合酶連鎖反應儀」與「自動核酸萃取儀」，具備新冠病毒檢驗能力，約4至5小時即可獲知檢驗結果，不必再送往外縣市檢驗。

雲林縣長張麗善感謝台大雲林分院與轄區內醫院皆能承擔起防疫的重責大任，尤其是台大雲林分院擔任新冠肺炎的緊急應變醫院，聽到可自行檢驗不必再送外縣市檢驗的好消息，讓大家能更即時掌握病人與接觸者的狀況，也對未來防疫的應變能力更有信心。

檢驗醫學部主任謝月貞表示，台大雲林分院超前部署、預置醫檢師檢驗人力，若全國疫情爆發，每日最大可負荷量能達60件，院內有7名醫檢師儲備應變戰力，以最快及最佳的檢驗能力來因應疫情變化。

院長黃瑞仁表示，以往檢體須送外縣市，從病人採完檢體到檢驗報告完成，最長需48小時，本院自行檢驗後，大幅縮短為4至5小時，當天即可獲得檢驗結果，節省更多醫療成本，同時協助地方政府提升防疫應變能力，守護雲林民眾的健康。

雲林縣衛生局長曾春美指出，新冠肺炎病毒自行檢驗，有助於快速得知檢驗結果，及早發現個案、陽性者並即時治療，同時加強接觸者的查驗流程，不僅檢驗品質再升級，也讓雲林縣民享有更快速的醫療服務。

(中時 )