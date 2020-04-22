因應新冠肺炎疫情持續蔓延，為解決民眾排隊買口罩一事，台北市長柯文哲推出「口罩販賣機 」，但在上週正式上線後，卻仍舊造成民眾大排長龍窘態。對此，桃園市議員王浩宇表示，未來每兩週可以在超商預購跟領取口罩，設置口罩販賣機恐怕難以回本。網友更消遣柯文哲是智商157。

對台北市長柯文哲做為，王浩宇一直相當不以為然。今日，王浩宇連7批柯文哲 ：「柯文哲：『我不要去拉抬王浩宇的聲勢、不要理他就好了』」、「北市府的 ＃超前部署記者會找亮點、不解釋、柯Ｐ的時空旅行」、「柯粉說，我罵他是要蹭聲量。其實，選後柯文哲新聞的流量很差、整體聲量掉到政治人物第六名、還不如王定宇委員，在臉書上批評他根本沒有記者要寫、政論節目也沒收視 ，根本沒人想看到他。所以，請不要自作多情。」、「又販賣機，你到底有多愛販賣機？這次是口罩3.0第一次，所以得先預購再取貨，但取貨那天就可以再次預購，所以未來只要兩週去一次超商就好了」、「口罩3.0今天上路，桃園市議員王浩宇表示，未來每兩週可以在超商預購跟領取口罩，設置口罩販賣機恐怕難以回本，因此桃園沒有設置的規劃」、「啪啪啪。以後就是一邊預約一邊拿貨，比口罩販賣機還要方便￼，很難懂嗎？」、「現在起6000家「健保特約藥局」加上全台10000家超商、超市都能買到，還需要「口罩販賣機」嗎？￼很快就變廢鐵了，拜託不要再浪費」、「每台最慘只賣24組」。

網民對柯文哲近日表現亦表不滿，有人譏諷：「超商預購超方便，誰還會想去排不一定買的到的口罩機」、「口罩販賣機再來要變廢物了！」、「就真的只是單純刷存在感搶版面如此而已啊」、「智商157，就是要設販賣機」、「過兩個月，口罩自動販賣機就變成廢鐵，跟obike一樣」，看來柯文哲白色力量風潮已經不再了。

(中時電子報)