馬幼興發聲挺海軍。(取自馬幼興臉書)

20200422中天新聞 誰說謊？ 有無「回報」發燒 支隊長打臉嚴德發

海軍磐石軍艦爆發新冠肺炎疫情，目前確診28例，震驚全台，繼陳為民、汪建民後，軍官退伍的臉書粉絲團「林林夫妻」也發文聲援海軍，感慨表示：「敦睦艦隊被一堆『酸人』批得亂七八糟，政府無情切割，連國防部都跟著踩自己人，這讓我一整個白眼倒彈到了極點！也讓我想起以往自己活生生的案例…」

「林林夫妻」在臉書分享自己真實案例，回憶以前單位同仁在外出車禍，有遵守交通規則，仍被闖紅燈騎士撞傷住院，結果當時不僅不是主官的自己被上級砲轟，單位也被責難，衰出車禍的同仁還被硬冠了「不懂防衛駕駛｣的罪名遭檢討過失。

不只如此，林林夫妻還曾發生自查單位弟兄的違紀事件，及時發現並向上回報，結果上級沒事，反而是他受到行政處份的狀況，令他無奈寫下：「各位客倌您說說，這些個真實故事是不是一絕啊！而且層出不窮，這次的敦睦事件也是，讓人無奈⋯一般民眾不懂我們到底在幹嘛，難道政府、國防部也不懂嗎？多少任務我們基層都是聽命行事，就算給了建議也常常石沉大海，完全沒有選擇餘地！」

林林夫妻也提到，敦睦遠航並非向外界想像坐著豪華郵輪去玩得爽缺，而是個任務，是個很屎又需拋下家人的苦差，不管官兵願不願意，一個命令就得去，並中肯點出社會真實現況，「雖然很多人嘴上都會說著軍人好，但實際上卻很不屑，再不然就是『有事找軍人，沒事譙軍人』，軍人普遍的社會地位真的是很⋯唉⋯而且做再多，有功長官拿，其他人就是一句犧牲奉獻應該的⋯」。

林林夫妻說軍人的使命與榮譽感讓他們很願意付出，但請不要當作應該的，也不要一發生什麼事，都還搞不清狀況就在那邊跟風拍「獵巫行動」，多一點正向鼓勵國軍同仁會更好。

而八點檔男星馬幼興稍早也在臉書發聲力挺海軍，「一日海軍 終身海軍 #我海軍我驕傲」。

(中時電子報)