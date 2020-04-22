台達電與台達電子文教基金會共同宣布，將於世界地球日啟動《鯨碳之歌》對白、改編影片徵件競賽。台達電文教基金會贊助攝影團隊遠赴赤道拍攝座頭鯨，預計年底巡演，盼能傳達鯨魚碳捕獲潛能，有助減緩全球暖化危機同時喚起大眾對海洋生態保育的重視，也首度邀請各界共同參與紀錄片對白設計，於影像片段加註對白或改編，為屬於座頭鯨母女間的對話賦予故事及生命力，希望藉此競賽吸引文案與多媒體人才一同關懷海洋保育及環境生態永續。

台達電品牌長暨基金會副董事長郭珊珊表示，基金會繼2019年發表全球首支8K環境紀錄片《水起．台灣》後，今年將再推出第一支8K海洋環境紀錄片，攝影團隊在南太平洋赤道附近的東加王國取景，歷時3個多月的海底拍攝，透過台達電8K投影呈現座頭鯨自南極游過數千公里，到赤道附近孕育下一代的身影，影片中也能聽見座頭鯨母女神秘且令人好奇的呼喚，在全球疫情如此嚴峻的現在，期待參賽者能發揮想像力，讓座頭鯨母女之間的對話，為大家帶來輕鬆與溫暖。

台達基金會表示，此次競賽分為對白組與改編組，以影像力、故事力、創意力為評分面向，對白組首獎獎金3萬元，改編組首獎獎金達15萬元，得獎作品有機會剪輯納入台達 8K海洋環境紀錄片，紀錄片預計今年年底開始巡演。

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