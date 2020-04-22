陸允許三星員工入境 助晶片廠擴產 23:192020/04/22 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸允許三星員工入境，助晶片廠擴產。（Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，韓國三星電子22日表示，大陸已經允許該公司200名員工入境，協助NAND型記憶體晶片工廠擴產。 報導指出，大陸已經與韓國達成這類協議的共識，但並未說明細節，包括入境中國的個人是否需要接受檢疫等等。 此前，大陸表示正與一些國家討論建立快速通關程式，開放商業及技術人員來往，以確保全球供應鏈順利運轉。 (旺報 ) #大陸 #入境 #報導 #員工 #程式 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情蠢動 東南亞來台將趨嚴 01:052020/04/18 生活新聞 有東南亞旅遊史 4／21起有條件強制住防疫旅館 17:442020/04/18 財經 別人裁員 沃爾瑪增聘20萬人 04:092020/04/19 全球財經 電商掀瘦身潮 蘑菇街裁員14％ 04:092020/04/19 全球財經 滯阿聯60餘人返台 難掩喜悅 04:102020/04/19 生活新聞 疫鄉苦中作樂 陸留學生扮自媒體 04:102020/04/20 焦點新聞 防非法入境 綏芬河推8500元有獎舉報 10:162020/04/20 兩岸 明尼蘇達超級計算研究所借助輝達GPU 加速創新 13:162020/04/20 財經 工商社論》大陸經濟要先蹲後跳需外部助力 04:102020/04/21 財經要聞 新聞分析》新冠肺炎襲捲全球之際！教宗訪武漢 恐升高對立 04:102020/04/21 兩岸要聞 兩岸熱門新聞 疫情越燒越嚴重 印度貧民窟出現確診病例 - 兩岸 - 旺報 強制性統一議題 浮上檯面 - 兩岸要聞 - 中國時報 傳金正恩病危 陸外交部回應 - 兩岸 - 旺報 推倒重建／自由行、陸生來台喊卡 ECFA或中止！520若無善意 陸擬重建兩岸關係 - 焦點新聞 - 旺報 黑石聯合創始人蘇世民：看好陸優質辦公樓和物流資產 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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