據路透報導，韓國三星電子22日表示，大陸已經允許該公司200名員工入境，協助NAND型記憶體晶片工廠擴產。

報導指出，大陸已經與韓國達成這類協議的共識，但並未說明細節，包括入境中國的個人是否需要接受檢疫等等。

此前，大陸表示正與一些國家討論建立快速通關程式，開放商業及技術人員來往，以確保全球供應鏈順利運轉。

(旺報 )