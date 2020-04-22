國際油價本周激烈震盪，紐約西德州中級原油(WTI) 5月期貨周一甚至崩跌至每桶-37美元，導致美股連兩日下挫1200點，但隨著買盤逢低進場，國際油價在盤前走堅強彈20%，美股周三開盤上漲429.26點，暫收23,448.14點。

(中時電子報)