國際油價跌深強彈！ 美股開盤大漲逾400點 21:332020/04/22 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股開盤大漲400點。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際油價本周激烈震盪，紐約西德州中級原油(WTI) 5月期貨周一甚至崩跌至每桶-37美元，導致美股連兩日下挫1200點，但隨著買盤逢低進場，國際油價在盤前走堅強彈20%，美股周三開盤上漲429.26點，暫收23,448.14點。 (中時電子報) #國際油價 #強彈 #跌深 #美股 #開盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 操盤心法－繼三箭後，帶量攻高挑戰強彈11,079點 04:092020/04/18 證券．權證 35檔上周均價大漲逾一成 興櫃反彈秀 業績股領銜主演 04:102020/04/20 證券．權證 《國際油價》中國首季GDP呈負成長 美油觸近19年低點 10:002020/04/20 財經 原油期貨跌到底 美能源股帶頭 開盤道瓊跌逾500點 21:432020/04/20 財經 熱門股－農林 題材加持跌深反彈 04:102020/04/21 證券．權證 《國際油價》供需失衡 周一美油崩跌至史上首次負值 10:002020/04/21 財經 國際油價會更低 外銀財管籲客戶快閃 21:202020/04/21 財經 《國際油價》交投震盪 周二國際原油期貨續疲 10:172020/04/22 財經 《盤中解析》美股、權王內外夾攻 台股再退一步 10:342020/04/22 財經 油價跌至負值 二檔油2 ETF重挫25％ 12:412020/04/22 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 崩跌是假象？專家曝明年美股更凶猛 - 財經 這隻黑天鵝來亂！美股挫 台股也殺不下去 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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