在國外，許多色情場所是被允許開設，但是同業之間也可能因為生意競爭激烈，而反目成仇，甚至派「間諜」相互臥底，偷竊「商業機密」。澳洲近日開庭審理的一起案件引起了不少雪梨人的注意，歸根結底，這是一場春色與春色的角力，是一場老鴇與老鴇的戰役。

據當地媒體報導，2018年2月26日清晨，一名華人正在雪梨一家「按摩院」裡買春，沒想到就在他興致勃勃準備「爆發」之際，這家按摩院老闆突然衝了進來，對著他就是一頓拳打腳踢。

2020年4月21日，這起老闆打買春客人的案件在雪梨正式開庭，被打的人清晨買春？老闆為何怒揍客人？法庭上，人們終於看清了來龍去脈。

原來這家按摩院的老闆，他與朋友和其妻子共同在雪梨經營著兩家性服務的按摩店，當天早晨，被害人前往的，就是其中一家位於Surry Hills的店。

挨打的當事人回憶說，當天早晨自己付款240澳幣（約台幣4500元），正在店內與「專業技師」覆雨翻雲，眼看就到了「直搗黃龍」之際，這時老闆突然破門而入，對全身赤裸的自己拳打腳踢，包括掌摑、踢踹、拳擊，還強迫拍下裸照。隨後，還逼迫被害人向他，以及在場所有的技師磕頭道歉！

這是怎麼一回事？買個春而已，咋還要行如此大禮？真相原來是這樣，據老闆指說，這名客人不是一般的「買春客」，他的真實身份，是另一家按摩院的員工，

是敵對按摩院派來的間諜，來他們的地盤一探技師深淺，由於對這種商業劣性嗤之以鼻，才對他進行了毆打和侮辱。

在法庭上，法官認為：被打的男子在遭到襲擊後出現了創傷後心理障礙，最終判被告支付154,857澳元（近290萬台幣）的賠償金。

(中時電子報)