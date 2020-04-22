紐約西德州中級原油(WTI) 5月期貨周一崩跌至每桶-37美元，顯見新冠肺炎疫情衝擊需求，以及產油國不斷擴大產能所造成的嚴重衝擊，布蘭特原油價格也在隔日遭到暴殺，跌至20多年來最低水平，但在國際油價觸底後，周三走勢開始回升，WTI 6月油期價強彈17.5％。

WTI 6月油期價現報上漲2.48美元或21％，報每桶14.05美元，稍早一度回跌至10.26美元；布倫特原油期貨價格上漲9％或1.75美元，至每桶21.08美元，此前曾跌破16美元。有鑑於WTI 6月油期價本周崩跌幅超過70％，買盤逢低進場，現在漲勢也扭轉先前國際油價頹勢。

美國總統川普稍早推文指出，他已經指示美國海軍，若伊朗砲艦持續騷擾了美國在海上的船隻，允許進行回擊。CNBC的節目主持人吉姆•克萊默（Jim Cramer）表示，賣壓過於沉重，如今市場出現買盤進場，因此推升油價上漲。

截至台北時間晚間9點50分，WTI 6月油期價再度衝高，每桶上漲3.44美元或29.73%、暫收15.01美元。

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

(中時電子報)