馬國畢22日錄胡瓜主持的民視節目《綜藝大集合》，馬國畢難得帶來高齡102歲的阿嬤一起錄製母親節特輯，場面相當溫馨，目前阿嬤由退休的馬爸爸一手照料，他感性表示：「家中有高齡長輩好幸福，但也要有孝順的晚輩。」他也不忘期許自己做每件事都不要讓長輩擔心，「讓他們放心，就是最好的事情。」

馬國畢目前手上還有2間店，也會在臉書直播經營拍賣，他與叫賣哥團隊合作，賣起來相當有成就感，也見證宅經濟的驚人實力。有趣的是，高齡102歲的人瑞阿嬤，一出場就被眾人大讚好氣色，胡瓜、阿翔立馬「半蹲」訪問，正當胡瓜要發3000元紅包時，馬國畢忽然說：「不建議單數。」敬老尊賢的胡瓜一口氣送出6000元大紅包給102歲阿嬤，胡瓜轉頭詢問阿嬤的家人在哪裡？馬國畢立刻大喊：「這是我阿嬤！」讓胡瓜哭笑不得。

馬國畢全家合影。（民視提供）

馬國畢連忙解釋，「阿嬤手頭比我緊，紅包在手絕對不會放開的。」他現場還假裝要跟阿嬤拿走紅包，沒想到阿嬤抓得緊緊的，不肯放手，可愛的模樣笑歪眾人。

(中時 )