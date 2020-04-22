新冠肺炎持續在各國延燒，台灣的防疫成效有目共睹，不少外媒都盛讚，但美國雜誌《財富》（Fortune）日前公布一個排行「全球25位偉大領導者：防疫英雄」，由於新加坡總理李顯龍排名第12，但台灣卻未有任何人入榜，這讓不少台灣網友紛紛傻眼。

一名網友在PTT八卦版上貼出美國雜誌《財富》的一個榜單，裡頭列出25位全球抗疫英雄，大陸已逝的疫情「吹哨人」李文亮排名第一，其他台灣人較為熟知的人物還包含第3名捐贈1000萬個口罩和醫療物資的馬雲、第10名的比爾蓋茲、第12名的李顯龍以及第16名捐款500萬美元的蕾哈娜等等。

文章引起不少討論，由於榜單上完全不見任何台灣人的蹤影，不少台灣網友看完後傻眼留言，「李顯龍，看新加坡什麼鬼樣子」、「沒有陳時中」、「李顯龍是怎麼排12的？？？」、「點進去看一堆理由有夠爛，沒台灣真的好笑」、「臺灣捐這麼多口罩都沒影響就對了」、「不好意思 第一名有領導啥?? 他被公安警告後就住院了」。

(中時電子報)