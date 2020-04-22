新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐3個月後，全球的病毒株經過不斷變異，讓當初的呼吸道症狀紛紛衍生出許多「非典型症狀」。然而，林口長庚兒童急診醫師吳昌騰指出，近期美國有多名確診青少年腳部出現病變，腳趾上長出不明紅色腫脹，恐是新冠病毒感染的最新特殊症狀。

吳昌騰在臉書《來講兒科急診的543》上指出新冠肺炎出現最新變異—「COVID腳趾」。此發現是由美國芝加哥「羅伯特·H·盧裡」兒童醫院兒科皮膚科醫生艾米·帕勒博士所提出，觀察到有許多確診青少年腳趾上出現莫名的病變跟腫塊，推測這極有可能是無症狀兒童患者的遭新冠病毒感染的新跡象。

美國許多確診青少年腳趾上出現莫名的病變跟腫塊，醫推測這極有可能是無症狀兒童患者的遭新冠病毒感染的新跡象。（摘自臉書：來講兒科急診的543）

吳昌騰指出，該症狀類似水痘或麻疹的病變，而病徵可能出現在單一隻腳趾上，也可能出現在全部腳趾，甚至會冒在腳的頂部或底部。病變特色為鮮紅色，嚴重時還會演變成紫色。

這種特殊症狀會讓病患時而發癢，時而痛苦，吳昌騰說，其中最大的特色就是，「這些人通常沒有任何其他新冠病毒感染跡象」。因此呼籲第一線醫師們要特別注意，若患者腳部有出現類似水痘或麻疹病變的「COVID腳趾」，很有可能是新冠病毒感染的一種新的特殊症狀。

(中時電子報)