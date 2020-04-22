美國總統川普22日在「推特」發文表示，他已經指示美國海軍，摧毀所有在海上騷擾美方船隻的伊朗艦艇。

川普推文表示，他已經指示美國海軍，一旦有伊朗艦艇在海上騷擾美方船隻，美國海軍應擊落及摧毀所有涉事的伊朗艦艇。

雖然新冠肺炎疫情在全球肆虐，美國與伊朗都忙於對抗疫情，不過這位美國總統未有停止向伊朗施壓，川普4月1日也曾推文警告伊朗，若伊朗或其在伊拉克的盟友對駐伊拉克美軍發動攻擊，將會付出慘痛的代價。

(中時 )