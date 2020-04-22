抗疫不忘施壓！川普授權美軍摧毀駛近騷擾的伊朗艦艇 21:552020/04/22 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普指示海軍摧毀所有騷擾美方船隻的伊朗艦艇。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普22日在「推特」發文表示，他已經指示美國海軍，摧毀所有在海上騷擾美方船隻的伊朗艦艇。 川普推文表示，他已經指示美國海軍，一旦有伊朗艦艇在海上騷擾美方船隻，美國海軍應擊落及摧毀所有涉事的伊朗艦艇。 雖然新冠肺炎疫情在全球肆虐，美國與伊朗都忙於對抗疫情，不過這位美國總統未有停止向伊朗施壓，川普4月1日也曾推文警告伊朗，若伊朗或其在伊拉克的盟友對駐伊拉克美軍發動攻擊，將會付出慘痛的代價。 (中時 ) #伊朗 #艦艇 #川普 #摧毀 #騷擾 也許您會感興趣 推薦閱讀 多國領袖挺WHO 川普陷孤立 01:052020/04/18 國際大事 美媒開炮 川普防疫只重甩鍋 01:062020/04/18 國際大事 張經義工作不保？川普貼文要「立刻踢了他」 13:372020/04/18 國際 又想甩鍋 川普煽動打破禁足令 04:102020/04/19 國際大事 武漢實驗室外洩新冠病毒？川普嗆陸要承擔後果 08:022020/04/19 國際 文在寅與川普熱線 討論疫情及朝鮮半島局勢 17:392020/04/19 國際 川普集團 2000員工放無薪假 04:102020/04/20 國際大事 病毒＋政治＝川普式災難 04:102020/04/21 時論廣場 助長假訊息！逾30萬人連署 停止直播川普疫情簡報 07:002020/04/22 國際 【王之道】盲目學川普 蔡政府踏誤區 07:332020/04/22 政治 國際熱門新聞 金正恩傳命危！網驚曝「南北韓即將開戰」…時間就在幾個小時後 - 國際 梅根哈利宣戰 白金漢宮驚：說不聽 - 國際 曾經有1600萬個口罩擺在這國家面前 但它卻不懂得珍惜 - 國際 日媒：北韓已準備應急接班計畫 金與正將掌權 - 國際 美國新冠肺炎死亡總數突破4萬 火化訂單排到5月 市民被迫與屍體同住崩潰大哭 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。