台企銀今日召開臨時事會為私募增資計劃暫畫休止符。在開完臨時股東會之後，台企銀傍晚公告，原本去年6月14日股東常會決議通過在10億股內進行私募普通股增資的計畫，由於時限將至（今年6月13日），剩下的額度不會在6月13日之前再執行。

華南金旗下的華南永昌證券傍晚也有代理總座人事公告。先前因為華南永昌因為權證交易鉅額虧損47.59億而使總經理陳錦峰去職，傍晚華南永昌公告將由債券部副總劉維寧暫代，至於會否再牽動其他的高層人事變動，財政部將在明日召開人事檢討會議，會等財金兩大部會匯總檢討結果之後作最後的定奪。

今日召開的臨時董事會，可說是完成最後程序。台企銀高層指出，其實去年國發基金透過私募股權方式增資台企銀50億元，該私募案即已可算完成，國發基金不太可能在短期內再有第二次增資，因此即使還有約6億股的額度可辦私募股權增資，但實際上並未有影響，今日的臨時董事會只是因為時限快到，所以把該走的程序走完，確認去年所決議的發行計畫先告一段落。

(工商 )