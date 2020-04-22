梁赫群帶夢多、張文綺、麥克斯主持TVBS《食尚玩家-瘋狂總部》，一起Dress Code高中生尋美食，夢多當街扮起不良少年調戲班花張文綺，她笑回：「再多一點，我喜歡這種感覺。」梁赫群在旁說：「真是變態，夢多真情流露完全不用演，就是在做他自己。」於是夢多現場加碼表演深喉嚨，連吉祥物雞GG都說好。

從小在眷村長大的梁赫群吃到眷村美食獅子頭不禁演起「光陰的事故」，演一演還想到當年的高中女友阿嬌，一旁的張文綺竟感動到紅眼眶。而夢多吃生菜海膽船時，更是上演重頭戲，表演一口完食秀出深喉嚨，瘋狂總部不改即興風格，一旁的GG一直吱吱叫好。

夢多與麥克斯扮不良少年調戲校花張文綺。（TVBS提供）

上周節目收視創佳績，大家說是梁赫群領軍有功，但製作人打趣說：「應該是GG的功勞。」深受觀眾喜愛的吉祥物GG，為了讓觀眾一窺牠的私密日常，製作單位設置GG 24小時直播實境秀，還特別打造五星級Villa閨房，每4小時就有專人服務清潔環境，開播至今4天已累積觀看次數達26萬次。有時GG不見，網友們還會問：「雞雞去哪了？」一舉一動備受矚目。

(中時 )