疫情期間，清華大學普通物理實驗課程用材料包以及線上直播，共700人進行居家實驗課程。（清大提供／邱立雅竹市傳真）

疫情期間清華大學許多課程改為遠距教學，本周起更突破距離限制，共有近700名修習大一普通物理實驗課程的學生，運用實驗套件材料包，在家裡及宿舍跟著講師及助教的線上直播指導，展開同步居家實驗。學生表示，在家實驗需靠自己一步步獨立完成，學習更紮實。

遠距教學在需要實驗的課程上實行有難度，因此清華大學普通物理實驗召集人戴明鳳數周前就超前部屬，與兼任教授施宙聰、普物實驗團隊苦思，設計出電學與光學兩套實驗套件組，其中的電學實驗套件組主要利用市面上的電子積木，結合創客常用的微控制卡，設計出一套可攜式電路套件，學生可依實驗需求進行各種組合，只要將電路板透過微控制卡連接電腦，就可以快速地測量出精確的實驗數據與結果。

戴明鳳認為實驗就是要動手做才有意義，不能光看影片，也不應該受疫情影響而馬虎帶過。不過市面上現成的電子積木並不符合所需，因此這套材料是與廠商溝通協調後趕工特製的，每套成本不到千元，實驗的精確度卻不輸實驗室中數萬元的儀器。

學生們表示，遠距實驗不需跟別人共用儀器，在疫情期間感覺比較安心，甚至在家做實驗，得靠自己獨立完成，「每一個步驟都要很清楚，感覺很紮實。」也有學生表示，沒想到利用簡易器材也能得到準確的結果，未來也會試著利用手邊小工具，把實驗融入生活中。

(中時 )