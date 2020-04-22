新竹市政府於14日成立了全台第一處由地方政府所設的聯合紓困服務中心，跨局處提供減班與失業勞工、服務業業主、夜市攤商及公司企業等對象各項紓困補助與貸款協助。市府統計1周的服務案件，自營作業者補助、資金紓困及安心即時上工等方案為詢問度排行前3名，其中自營作業者補助補助占總諮詢量4成。

政府推出各式紓困服務方案，為協助民眾以最快速度媒合到合適方案，市府成立聯合紓困服務中心，提供單一窗口諮詢服務。經統計，一周來計受理389件諮詢案，其中151件詢問自營作業者補助、60件洽詢政府資金紓困方案、46件洽詢安心上工計畫內容及如何申請。

產業發展處分析，自營作業者補助方案是本周上路的紓困方案，補助對象是勞工，推出以來詢問度占總諮詢量高達約4成。該方案主要是要幫助非正式勞工及臨時工作者，如果有加入職業工會投保勞保金額在2.4萬元以下，可申請每月1萬、共3個月，合計3萬元的補助款。

由於不少營運受影響的企業急需營運周轉資金協助，資金紓困方案成為詢問度第2高，約占15％。市府表示，為協助竹市企業紓困，市府提供新竹市中小企業便利貸4月甫完成修法，新增小販小漁小農亦可提出申請，並降低貸款利息、降低保證手續費及放寬償還方式，針對營運受影響企業還會從寬審定。

其餘民眾關心的詢問項目依次為安心即時上工計畫、稅務減免資訊、水電減免、安心就業及減班休息等項，民眾除可撥打1999協助轉接新竹市聯合紓困服務中心洽詢，市府也在官網首頁設置新冠肺炎防疫專區，提供民眾隨時查詢訊息。聯合紓困服務中心地點則位於市府中庭，服務時間為上班日上午8時半至下午5時。

(中時 )