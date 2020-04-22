有名小四學童體重超過60公斤，食量比成人還大，直到有天家長在他的腋下跟脖子發現黑色暗沉狀，以為是沒洗乾淨，前往皮膚科就診才發現是黑色棘皮症，轉診到台大醫院新竹分院兒童內分泌科門診檢查，確診為兒童第二型糖尿病，合併有高膽固醇與高尿酸血症，須立刻接受藥物治療。

台大醫院新竹分院兒童內分泌科醫師劉明侑表示，黑色棘皮症的成因是因為血糖上升，導致胰島素大量增加引發的皮膚現象，好發在體重超重、肥胖的青少年或成人，臨床上被視為糖尿病的警訊。

教育部對全台灣兒童與青少年調查顯示，有3成的國中學童體重超重、甚至達到肥胖的程度。劉明侑指出，許多家長還停留在「小時候胖不是胖，之後長高就會瘦」的錯誤觀念，事實上青少年肥胖有三分之二以上的機率到成人時期仍是肥胖。兒童時期過重與肥胖會增加日後心臟血管疾病、糖尿病及某些癌症、慢性疾病的危險，對心臟血管、骨骼肌肉、呼吸、內分泌及社交學習上也多有影響。

近年兒童與青少年肥胖來求診的人數逐漸增加，其中更不乏年紀輕輕就被診斷第二型糖尿病、高膽固醇、甚至高血壓等3高代謝性症候群，需要長期服藥，甚至施打胰島素治療的個案。劉明侑推測原因不外乎是飲食不正常、室內生活型態與運動不足，缺乏正確的生活與飲食習慣所造成的。

劉明侑建議，兒童與青少年時期若能定期檢查、早期發現問題並介入治療，提供良好的生活與飲食衛教，許多孩童不必依靠藥物就可以獲得明顯的改善，避免日後各種併發症的產生。

(中時 )