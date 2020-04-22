香山綜合運動場啟用23年來缺乏大規模的改造及整修，市府有鑑於香山區人口逐漸增加，籌畫一系列改造計畫，成功向客家事務委員會爭取核定7600萬總經費，將於原地新設棚架打造全新風雨球場，成為結合運動、休息、社區居民集會活動的體育及客家文化傳承的綜合空間。22日當天客委會主委李永得在市長林智堅陪同下親赴現地視察。

過去香山綜合運動場為全戶外運動空間，民眾使用受天候限制，市府計畫打造全新風雨球場，讓市民能夠進行更多元的運動。林智堅表示，未來香山運動場將成為運動、社區活動及客家文化傳承非常重要的聚落，運動場設計上會結合丘陵的意象，藉由開闊的廣場與周遭居民生活做連結。

此次客委會補助6400萬經費，加上市府自籌1200萬，將於原地新設棚架打造全新風雨球場。李永得表示，新竹市政府在香山運動場新建風雨球場的規畫上準備非常充分，決定給予最大的支持與信任，與市府一同合作將香山運動場打造成社區民眾運動、集會、歌唱跳舞雨文化活動的重要空間，盼工程在疫情緩和後加速進行，預計在2021年底完工。

「香山綜合運動場是重要的客庄創生基地。」教育處長黃錦能表示，基地位於城市與丘陵的交接，是翻轉香山工業區的重要綠色基地，也是銜接三姓公溪眾多客家文化聚落的重要位置，未來將持續改善香山綜合運動場各項設施老舊，包括跑道舖面破損、草坪破損、進出口動線重整、司令台與觀眾看台區排水等，會持續向中央申請補助完善香山體育環境。

(中時 )