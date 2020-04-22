由於3月瑞士鐘表廠、國際精品工坊相繼關廠防疫，據瑞士鐘表進出口公會3月出口數據一如預料大衰21.9％，根據業者分析，4月歐美疫情未見趨緩，恐跌幅更深；而不少頂級鐘表品牌已開始往線上展售發展，包括卡地亞鐘表新品即自25日開線上展，而JAEGER積家表亦將透過瑞士高級製錶基金會網上平台展新品。

瑞士鐘表在2月出口全球衰退9.2％，其中大陸市場因封城等造成高端鐘表銷售額大砍一半，年減51.5％，然而在3月卻意外逆勢成長10.5％，有業者分析，主要與線上銷售熱潮有關，而歐美市場在2月成長，但3月簡直大崩盤，英國衰33.9％、德國衰退33％、法國衰幅達48％、義大利更衰退高達57.6％居全球最慘，西班牙、荷蘭等亦有逾三成衰退，歐洲各國銷售狀況幾乎與疫情同步均屬重災區。

反觀美國市場雖然疫情與歐洲一樣同屬重災區，但瑞士鐘表出口數據在3月竟逆勢成長20.9％，日本亦有2.3％成長，而據業界分析，頂級鐘表新品透過線上發佈、送貨到府服務的機制，讓美日市場逆勢增長可期。

而台灣地區2月銷售成長12.8％，但3月因疫情持續蔓延，衰退幅度達23.2％，而韓國的衰退也不小，幾近腰斬達46％；至於曾經是全球瑞士表最大市場的香港，繼2月重挫42％之後，3月衰幅亦達41.3％，情況未見改善，估計4月疫情有稍趨緩，可望買氣回神，不過也有業者估計，多數錶牌陸續撤出香港，主要是自反送中之後景氣低迷，再加上疫情，很難回得去。

目前瑞士鐘表包括勞力士、PP、AP等均暫時關廠防疫，且期限至5月，加上兩大表展皆延期，在此期間已有表牌轉往線上展售，卡地亞等都是線上發表新品，台灣鐘表市場包括AP愛彼表等亦準備4月下旬開幕，整體頂級鐘表市場在台灣仍有主顧客眷顧。

(工商 )