台灣消費者就愛中階機，台灣三星宣布推出中階機種Galaxy A31，主打6.4吋全螢幕、4,800萬4鏡頭、5000毫安培電池，建議售價為9,990元，5月1日起上市。

旗艦機太貴、5G又快要來到，不少消費者優先選購中階機種來度過這一段日子，也讓去年起中階機種在台灣就持續搶佔銷售量前10名，根據通路市調機構統計，3月全台最暢銷智慧型手機前十名中，定位在中階機種的三星Galaxy A系列即占有四名，包括A51、A20、A71與A30s，台灣三星趁勝追擊，宣布即將在台上市A31。

台灣三星表示，Galaxy A31搭載4+1鏡頭，包含4,800萬畫素主鏡頭、800萬畫素123度超廣角鏡頭，以及500萬畫素景深鏡頭、500 萬畫素40mm微距鏡頭，搭配20種AI智慧場景，怎麼拍都好拍，並搭載6.4吋Super AMOLED全螢幕、極窄邊框與20比9螢幕，滿足追劇、手遊族群需求。

(工商 )