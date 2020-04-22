梁赫群、吳姍儒（Sandy）近日主持東森綜合台《2分之一強》，討論各國亂吃藥的驚人行為，Sandy聽完型男分享後強調，「吃錯藥真的很恐怖！」她說以前在國外求學時，有陣子身體狀況不佳經常感冒，鄰居阿姨（台灣媽媽）熱心煮蜆精幫她進補，但她喝完後卻整晚睡到不省人事。

Sandy回想當時口感皺眉表示：「真的很難喝！但我不想辜負人家的愛心，所以硬著頭皮喝完。」回家之後熟睡了一整晚，隔天醒來發現阿姨打了十幾通電話，回撥後阿姨擔憂詢問她狀況如何、肚子有無不舒服，她回：「因為喝了蜆精，睡得很好。」但阿姨卻開始道歉：「阿姨對不起妳，昨天太忙，出門時沒把電鍋按下去煮。」眾人驚呼：「妳喝了生的？！」、「那個會死人吧！」、「妳是喝醉了耶！」Sandy笑說：「對！後來阿姨還打電話回台灣跟我家長道歉。」一旁的梁赫群笑說：「還好是阿姨，如果是叔叔這樣做就告他了！」

蘿莉塔分享有次去美國友人家，恰巧偏頭痛來報到，便問朋友是否有止痛藥，朋友秒回：「有啊！妳要吃幾顆？」她傻眼說：「不是該照著說明書上的指示吃嗎？」朋友竟回：「我都是想吃幾顆就吃幾顆。」除此之外，「還說吃止痛藥配威士忌最有效。」隨心所欲的用藥方式嚇壞了她。而社會福利政策好到令人稱羨的瑞典，醫療人員卻相當不足，不只難掛號、看診還得等好久。波蘭型男仲思齊則說他朋友如果不花10萬做換關節手術的話，就得排上18年才能等到健保補助的手術。

(中時 )