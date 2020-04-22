台灣知名舞蹈老師KIMIKO舞技精湛，和已逝女藝人劉真的舞藝被視為兩大山脈，近期KIMIKO身體健康也出現危機，嚇壞不少粉絲；昨(21)日KIMIKO在Instagram曬引以為傲的細腰，但卻有一圈可怕的紅疹，並敘述自己有蕁麻疹和濕疹問題，就醫聽到發病原因，還開玩笑「可以穿清涼點」。

21日KIMIKO在IG分享近況，曬出她的螞蟻腰，但腰上一圈滿滿的紅疹，她表示「好久沒出現這麽嚴重的過敏症狀，看診結果居然是因為身體無法散熱所導致」；KIMIKO除了教舞外，平日也會做運動，因此出汗量也會比較大，她說本身就是蕁麻疹體質，又遇到濕疹的狀況，就打趣地說「是否可以合理穿清涼一點」。

許多粉絲看到KIMIKO的小蠻腰變成紅通通一片，紛紛安慰她並熱情給建議，「老師多留點汗，讓體內濕氣出來，慢慢能體內循環，漸漸就會好囉」、「老師還好嗎？希望妳能舒服點」、「長期吃益生菌也會改善的」、「腰瘦…美耶」。

(中時電子報)