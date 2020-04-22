伊朗22日成功發射第一枚人造衛星「努爾號」(Noor，意為「光明」)，俄羅斯軍事工業專家穆拉霍夫斯基告訴俄羅衛星通訊社，伊朗成功發射首顆軍用衛星，說明伊朗在飛彈技術領域已取得了重大突破，能夠幫助德黑蘭在近期未來建造本國的洲際彈道飛彈。

伊朗官方通訊社報導，伊朗「信使號」三級運載火箭22日上午推送首顆軍用衛星「努爾號」順利進入425公里高的軌道。伊朗伊斯蘭革命衛隊司令侯賽因‧薩拉米強調，所有技術部件，其中包括衛星本身和投送火箭，都是使用本國知識建造的產品，沒有依賴外國援助，沒有受外國制裁的影響。

穆拉霍夫斯基指出，「對伊朗來說這無疑是一個飛躍，問題並不在於就發射了一顆衛星，而是意味著伊朗已經能夠建造向軌道投送有效載荷的運載火箭和洲際彈道飛彈。這裡要提醒的是，蘇聯發射首顆人造衛星的火箭後來成為我國首枚洲際彈道飛彈的原型。」

穆拉霍夫斯基強調，伊朗掌握洲際彈道飛彈，將會對地區對手以色列和沙烏地阿拉伯構成嚴重威脅。美國實際上瓦解了伊核協議，迫使伊朗邁出了激進的一步，該國掌握洲際彈道飛彈技術意味著美國政策的失敗。

穆拉霍夫斯基解釋說，雖然以色列有強大的軍隊，掌握著尖端技術，但這個國家未來將是伊朗飛彈攻擊的主要目標，而世界上沒有任何一個防空飛彈系統能夠確保百分之百地攔截成功。

(中時 )