俄國在幾年前，曾經提出好幾項大型軍艦的造艦計畫，包括項目23560E 「領袖級」( Project 23560 Lider class)核動力巡洋艦，以及項目22350M 戈爾什科夫級擴大版(Project 22350M)驅逐艦，但是這兩個計畫目前已經中止了，很可能是財政問題。

The Drive報導，項目23560E 「領袖級」巡洋艦，艦身長200公尺、寬20公尺、排水量17,500噸，採用核子動力的龐大巡洋艦，首次在2015年出現在海事軍艦博覽會，由克雷洛夫國家科學中心(Krylov State Scientific Center) 負責設計，北方設計局(Severnoye)擔任建造。當時的報導是，該計畫已經開發了兩年。

「領袖級」具有各種重武器，包括64具3S14型垂直發射系統，可以發射各種飛彈武器，包括3M-54「口徑」(Kalibr)陸攻巡弋飛彈、P800「寶石」(Oniks)超音速反艦飛彈等。據報導，仍在研發中的3M22「鋯石」(Zircon)高超音速飛彈，也安裝在3S14垂直發射系統。該型艦還將擁有S-500長程防空飛彈56枚，以及S-350E中程防空飛彈，和「鎧甲-M」(Pantsir-M)點防禦系統，稱的上武力驚人，要是完成，絕對是世界最雄壯威武的水面艦。

不過，該艦一直沒有實際動工的消息，在2018年，就傳出俄羅斯海軍對其造艦計畫舉棋不定，最直接的問題就是成本，如此巨大的軍艦肯定不便宜，而俄羅斯的軍事預算，還有其他更主要的項目在它之前。

據俄羅斯《國際文傳電訊》（Interfax）於4月18日的報導，北方設計局在2019年的年度報告中，僅在3月出現「完成了領袖級的設計工作」，然後就沒有後續動作，似乎該項目的所有工作現已停止。

戈爾什科夫元帥級巡防艦，是俄國現有最新式、最先進的軍艦。原計畫的放大版22350M ，可能不會建造。(圖/俄國海軍)

除了領袖級以外，由現役的戈爾什科夫元帥級(Project 22350 ,Admiral Gorshkov class)為基礎，加以擴大的項目22350M (Project 22350M)驅逐艦，也是相當有雄心的計畫，現有的戈爾什科夫元帥級為4500噸，安裝16具垂直發射系統，但是項目22350M，則擴大到排水量7,000噸，垂直發射系統增加到48具，成為中尺寸的驅逐艦。

但是這項計畫似乎做了變更，就北方造船廠的年度計畫來看，建造中的5號艦阿梅爾科元帥號(Admiral Amelko)與6號艦奇恰戈夫元帥號(Admiral Chichagov)，將屬於具有24具垂直發射系統的稍大型，排水量略增到6000噸，比22350M的建議來的小，顯然俄國造艦計畫在重新調整。

早在新冠病毒大流行之前，北方造船廠就已經做出了終止23560項目和22350M項目的決定，近年來，俄羅斯的國防預算已經出現了大幅收縮，對於是否有足夠的資金，支持其更先進的武器開發計劃，人們一直存在疑問。現在的病毒大流行，又對全球經濟產生了更巨大的影響。俄羅斯相當仰賴石油與天然氣的出口，結果現全球石油價格大幅下跌，必然對俄國經濟與財政造成重大衝擊。

23560項目和22350M項目是否就此永久消失，當然也不一定，但是目前的情況來看，「未來前景不光明」。

(中時電子報)