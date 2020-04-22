針對今(22)日立法院外交及國防委員會有關「海軍敦睦支隊遠訓染疫案」詢答，外界部分訊息艦隊航行時間長達26天，傳有「秘密任務」，國防部對此提供4點說明以免淆誤：

一、有關敦睦支隊此次執行遠訓任務，本日嚴德發部長已於委員會中完整說明，本遠航訓練原規劃敦訪4個國家，考量國際疫情影響，即變更行程，僅靠泊帛琉共和國一處，其餘均按計畫航線抵特定海域執行各項軍事訓練，並未靠泊其他任何國家或地點。

二、有關敦睦支隊三艘軍艦就診紀錄，依疫情程度，優先就磐石軍艦進行清查，即以新聞稿發佈說明，隨後再就康定軍艦、岳飛軍艦依序清查，並無所謂隱匿、改口情事。

經清查，原磐石軍艦148員，就診次數226次(就診原因前已說明)外。另康定軍艦共有22員，就診次數25人次(發燒1、上呼吸道1、頭痛1、腸胃不適3、暈船1、外科10、皮膚6、其它2)；岳飛軍艦共有15員，就診次數16人次(發燒2、上呼吸道1、頭痛1、腸胃不適4、外科3、皮膚4、其它1)。以上三艘軍艦共有185員就診，就診次數共計267人次。

三、有關敦睦支隊支隊長陳道輝少將，於今日上午接受立法委員電話詢問時表示，遠訓期間針對5員發燒症狀，僅回報1員，4員未回報。惟經國防部逐一清查該支隊遠訓期間每日向艦指部傳送之安全回報表，確認均無有任何人員發燒紀錄。

有關陳道輝少將說法，國防部將就相關調查資料與當事人進一步釐清。

四、為使國人暸解本案調查進度，澄清錯誤資訊，以化解疑慮，爭取國人支持國軍，將自明（23)日起，每日由國防部召開「海軍敦睦支隊遠訓染疫調查進度說明」記者會。

國軍偕同清潔隊員前往左營社區進行消毒作業，市長韓國瑜到現場視察及加油打氣。（林雅惠攝）

(中時 )