新生代演員勵政達因演出《女兵日記女力報到系列》等劇陸續打開知名度，近期在Vidol 原創微劇《限時同居侯八天》中飾演天才算命師，他受訪時提到2018年低潮一整年，一度懷疑自己憂鬱症，且當時幾乎沒什麼收入，靠著家人接濟、到朋友咖啡廳幫忙勉強度日，他感謝女友邱偲琹及家人陪伴低潮，度過難關，他也首度大方認愛。

勵政達談到當時狀況不好，試鏡沒上、工作也很少，還曾去算命問運勢，回憶曾經為了爭取一部戲的角色，他激動到直接試鏡導演面前掉淚，導演當下建議他先離開圈子休息一下，他才發覺自己似乎心理狀況不太好。

勵政達坦言和邱偲琹戀愛ing。（明悅整合行銷提供）

勵政達坦言過去曾有一年沒收入。（明悅整合行銷提供）

入行7年多來雖參與多部戲劇演出，勵政達難免會比較，「有幾個同時期打拼的朋友，現在都扛男一了，我常會想我何時可以？」他坦言努力調適，「很想跟大家說我是一名演員，但現在拿不出一個代表作，不太確定怎麼自我介紹我這個人」，現在慢慢釋懷，認為當下最重要。

即便經濟收入不穩定，但相當熱愛表演的他表示從未想過要放棄，他笑說「當時我有個同期朋友比我慘，我家人可以幫忙我，但他家人無法幫他，我還借他錢、借他機車騎，盡我所能幫他」。這回參與《限時同居侯八天》短劇演出，他說「這部戲幕後團隊只有6個人，就做出最大期望值的東西，讓我看到不管在困難，只要有熱情就可以抵擋一切」。

勵政達主演《限時同居侯八天》。（明悅整合行銷提供）

勵政達在《限時同居侯八天》飾演算命師。（明悅整合行銷提供）

勵政達也不諱言「演員最需要的是獨處跟談戀愛，一直以來不排斥、也很喜歡談戀愛」，回憶當時有個從大學陪伴到當兵、出社會的女友，因為無法接受演藝工作常要跟女生親密接觸，「踏入這行我們就分了」，如今和邱偲琹穩定交往2年多，他表示兩人都以事業為主，穩定後在想未來的事。

場地提供：〈宅jài 風格生活〉

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