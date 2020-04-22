新冠肺炎疫情肆虐全球，美國目前累計確診人數已突破80萬例，其中有44,845例死亡，而美國密西根有一名已在監獄中服刑44年的囚犯，再過幾周就能夠假釋出獄，沒想到他卻在出獄前染上新冠肺炎，最後不幸過世，他的妹妹得知消息後，相當心痛，「我哥不該那樣死在監獄。」

根據CBS報導，密西根一名囚犯威廉．加里森（William Garrison）今年已60歲， 1976年他在一起武裝搶劫案中犯下一級殺人罪，當時16歲的他就此入獄，至今已服刑44年；密西根矯正署表示，今年1月時，威廉可以選擇立即假釋，不過必須被監督，或者選擇在9月期滿後離開，到時候就能不受任何束縛，而威廉毫不猶豫選擇了後者。

不過因為疫情嚴峻，且60歲的威廉又是容易感染新冠肺炎的高危險族群，於是獄方再次詢問他是否願意提早假釋，這次他也同意了，預計於5月初出獄；不過威廉卻在4月13日過世，經新冠病毒篩檢，結果呈現陽性。

密西根矯正署發言人表示，威廉在死前都不曾回報有任何新冠肺炎的症狀，直到死後檢驗才得知他染疫。威廉的妹妹尤蘭達．彼得森（Yolanda Peterson）得知消息後相當心痛，「他在監獄服刑了44年！明明就快獲得自由了」，他也認為獄方應該可以提供哥哥更多幫助的，且透露哥哥的獄友在哥哥死前就已經病了好幾天。對此，獄方表示該名獄有雖然有咳嗽症狀，但並未感染新冠肺炎，且他們已告知威廉可以提早假釋，但是他拒絕離開，「我們已竭盡所能將他釋放」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)