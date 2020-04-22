網傳磐石艦確診者不實足跡，5人遭警送辦。（本報系資料照）

高市新聞局長鄭照新在臉書PO文，強調磐石艦讓高雄市民面臨前所未有的新威脅，擔心可能打破高雄長達3個月零本土感染紀錄。（翻攝自鄭照新臉書）

磐石艦上有300多名官兵住在高雄，促使高雄疫情升溫，市長韓國瑜21日疫情記者會上，提到很擔心出現社區感染，事實上已有9位民眾出現疑似症狀，但後來中央公布，這9人採檢結果均為陰性；對此，罷韓領銜人陳冠榮22日痛批韓國瑜「草包防疫」，擅自公布疑似感染人數是在製造恐慌，高市府晚間回應表示，「一採陰、二採陽」狀況不是沒有，市府採取最謹慎原則，寧可多做也不可錯放，請政治團體放下偏見，「侮辱別人是草包無助團結防疫」。

韓國瑜21日開記者會宣布高市府針對磐石艦官兵疫調進度，提及這些官兵行經處所，已有9位民眾通報出現發燒等疑似症狀，正等待採檢結果，市府很擔心引爆社區感染，後來中央流行疫情指揮中心公布，高雄這9名個案採檢結果均為陰性。

不僅資深媒體人臉書發文痛批韓國瑜擅自發布「假消息」，罷韓領銜人之一、有醫師身分的陳冠榮22日也出面，批評韓國瑜「草包防疫」心態可議，認為高市府根本沒必要堅持對300多位住在高雄的官兵進行疫調，且違法公布疑似感染者人數，讓全高雄緊張了一天，「可以看到，韓國瑜正在用他的草包防疫在威脅中央的防疫標準」。

高雄市府晚間發出聲明稿表示，磐石艦744名官兵有349名居住在高雄，全市防疫拉警報，人力極度吃緊，呼籲政治團體應暫時放下偏見，協助防疫工作，畢竟全體市民共同的敵人是新冠肺炎，而非任何特定人物或公務機關，「任意侮辱別人是草包無助於團結防疫，只是凸顯自己偏差的價值觀」。

市府解釋，先公布9位疑似感染案例，是因為新冠肺炎病毒非常狡猾，中央21日公布的磐石艦新增3個確診案例都是「一採陰、二採陽」，而高雄市21日提到的9位疑似個案目前皆只是「一採陰」，後續仍要持續採檢。

高市府強調，疫情仍持續擴大，基於「料敵從寬，禦敵從嚴」防疫原則，在已知足跡熱點社區疫調工作，高雄市政府採取最謹慎原則，寧可多做一點，也不可錯放一人，這也是高雄市府防疫團隊一貫原則。

此外，高雄市府也列出法條佐證，對出現感染症狀的疑似個案提高警覺，其實於法有據，依《傳染病防治法第43條第一項，地方主管機關接獲傳染病或疑似傳染病之報告或通知時，應迅速檢驗診斷，調查傳染病來源或採行其他必要之措施，並報告中央主管機關。

市府呼籲政治團體應尊重衛生局的專業判斷，多了解第一線防疫的難處與布局，不該貿然批評，拖累前線的防疫工作。

(中時 )